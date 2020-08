Zeven coureurs weigeren te knielen voor de Britse Grand Prix

De GPDA en de Formule 1 stonden gisteren opnieuw toe dat de coureurs een statement maakten tegen het racismeprobleem in de wereld. Opnieuw knielden dertien coureurs voorafgaande aan de Britse Grand Prix. Nico Hulkenberg nam eveneens knielend de plek in van Sergio Perez.

De zeven coureurs die zich niet geroepen voelden om te knielen waren dezelfde als in Oostenrijk: Carlos Sainz, Danill Kvyat, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Lance Stroll en Max Verstappen bleven keurig achter de knielende coureurs staan. Verstappen, Sainz en Leclerc hebben allen duidelijk gemaakt dat men het protest tegen racisme steunen, maar het op 'hun eigen' manier willen tonen.

Alle coureurs droegen het 'END RACISM' T-shirt, Lewis Hamilton koos voor de variant van BLM. Hamilton vertelde overigens dat zijn collega's niet verplicht zijn om te knielen. "Ik hoop dat mensen nadenken over hoe het moet voelen om met racisme in aanraking te komen. Ik hoop echt dat we onze kinderen iets bij kunnen brengen om de kwaliteit van het leven te verbeteren."

Lando Norris vertelde er het volgende over: "Wij zijn unaniem in onze strijd tegen racisme. Ik ben overigens wel van mening dat iedere coureur zelf mag beslissen of hij knielt of niet. In elk geval staan wij allemaal aan dezelfde kant betreffende de acties tegen racisme."