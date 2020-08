Driemaal scheepsrecht? Renault dient wederom protest in tegen Racing Point

Renault heeft voor de derde keer protest ingediend tegen Racing Point. Het Franse team betwist de legaliteit van de RP20 van het Britse team doordat het een complete 1 op 1 kopie lijkt te zijn van de Mercedes uit 2019. Vandaar dat de wagens waarin Stroll en Perez (dit weekend Hulkenberg) rijden ook wel de roze Mercedes wordt genoemd.

Niet alleen Renault maar ook andere teams zoals McLaren en naar verluidt ook Red Bull Racing en Haas staan achter Renault voor het protest. De FIA en de stewards van de races in Oostenrijk en Hongarije hebben de vorige twee protesten al in handen en bekijken de zaak nauwkeurig.

Men had verwacht dat voor de Britse Grand Prix al een uitspraak gedaan kon worden maar dit is niet gebeurd. Er is goede hoop dat komende week wel uitsluitsel zal komen zodat de kwestie afgedaan kan worden en er geen 'schaduw' meer ligt over de uitslagen van de races in 2020.

Renault wil verder geen commentaar geven, behalve dat het opnieuw protest heeft ingediend en pas iets erover wil zeggen als er een uitspraak is geweest.