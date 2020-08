Frédéric Vasseur: "We zijn nog ver verwijderd van waar we willen staan"

Het team van Alfa Romeo krijgt maar geen snelheid in hun wagen. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi zijn de coureurs van het team, maar weten steeds niet de tweede kwalificatiesessie te bereiken. Op racesnelheid is de Alfa-bolide niet slecht, want tijdens de races kruipen ze langzaam naar voren. Het team uit Zwitserland kampt al even met problemen, nadat de Ferrari-motor door de FIA een geheime oplossing kreeg. Sindsdien lukt het zowel de Scuderia als de klanten niet om de racesnelheid te vinden die nodig is om bij de top te komen.

Tijdens de race kruipen de twee coureurs steeds naar voren. Waarom het team niet voor elkaar krijgt om goed te kwalificeren is niet duidelijk, maar Fred Vasseur, de teambaas van Alfa Romeo, is van mening dat het team steeds dichterbij Q2 komt. De teambaas geeft echter wel toe dat het niet staat waar het wil staan. "We zijn nog ver verwijderd van waar we willen staan, maar we gaan de goede kant op. We komen dichter bij een plaats in de tweede sessie van de kwalificatie en we moeten dit als motivatie nemen om verder te komen."

Het ging voor Giovinazzi nog een keer mis en ook tijdens de andere sessies maakt de coureur vaak foutjes, maar Vasseur is van mening dat het niet aan de coureurs ligt. Hij geeft geen antwoord op de vraag waar het probleem wel ligt. De teambaas geeft zelfs wat complimenten aan de coureurs. "De ronden van Antonio en Kimi waren zo goed als ze konden zijn, behalve wat verkeer aan het einde van Kimi's ronde. We kunnen positief kijken naar de volgende kwalificatiesessie door de kleine kloof die we hadden naar de coureurs voor ons. Het is nu aan ons om deze startposities om te zetten in punten: ons racetempo is aanzienlijk beter dan wat we zaterdag hebben laten zien, dus we moeten de kansen die het ons biedt om een plaats in de top tien benutten."