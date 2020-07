Max Verstappen blij met RB16: "Wagen rijdt een stuk beter"

De twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Engeland stonden in het teken van data verzamelen voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen en Alexander Albon hadden beide een wagen, uitgerust met allerlei nieuwe onderdelen om zo de problemen op te lossen die het vorige raceweekend in Hongarije voor onrust zorgde in de balans.

De wagen ligt een stuk beter en dat resulteerde tijdens de eerste vrije training in een snelste tijd voor de Nederlander, bijna 5 tienden voor op Lewis Hamilton in de Mercedes. Tijdens de tweede training eindigde Verstappen slechts veertiende, maar dat kwam omdat hij tijdens zijn snelste ronde werd opgehouden door Romain Grosjean.

Na afloop van de training zei de 22-jarige Limburger tevreden te zijn op zijn eigen website: "Het was geen slechte dag voor ons. De auto werkt een stuk beter en daar ben ik blij mee. Er zijn een paar dingen die we kunnen verbeteren dus daar gaan we aan werken. Ook de long run ging niet verkeerd dus over het algemeen was het een positieve dag."