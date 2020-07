F1-personeel dicht tegen burn-out door hoge werkdruk

De Formule 1 is een maand geleden begonnen aan het seizoen 2020. De Grand Prix van Oostenrijk gaf de start van het seizoen voor dit jaar waarna meteen twee races hierop volgden. De zogeheten triple-header geeft echter wel extra werkdruk en stress voor veel teamleden.

Liberty Media wil als eigenaar van de sport snel doorpakken met veel races achter elkaar in korte tijd, om zo alsnog een F1-seizoen te kunnen draaien dat volwaardig is voor een kampioenschap. Door de maatregelen tegen corona mogen F1-teamleden tussen de races van de triple of double-header niet terug naar huis reizen en moeten in hun 'bubbel' blijven.

Dit blijft niet zonder gevolgen, is nu gebleken. Diverse medewerkers van meerdere teams zouden tegen een burn-out aanzitten, zo meldt Fox Sports. De situatie zal echter niet snel veranderen, want vanaf komend weekend staan er ook 3 races achter elkaar op het programma, waarna op 22 en 23 augustus het eerste vrije weekend is. Ook daarna volgt weer een triple-header met België, Italië (Monza) en de derde race eveneens in Italië op Mugello.

Dat er met twee maten wordt gemeten is inmiddels ook duidelijk, wat voor onvrede zorgt bij het personeel. Zo glipten Valtteri Bottas en Charles Leclerc er tussenuit. Tegen de regels in vlogen beide coureurs naar huis in Monaco. Het management van de F1-teams mag eveneens elke week naar huis vliegen.

Otmar Szafnauer van Racing Point geeft toe dat de druk enorm is: "Ik zie aan ons personeel dat ze zo goed als uitgeput zijn. We hadden er niet op gerekend dat het zo zwaar zou worden."