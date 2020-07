Nick Heidfeld: "Charles Leclerc wordt gezien als een God"

Charles Leclerc heeft geen goede start van 2020 gehad, aldus voormalig F1-coureur Nick Heidfeld. Hoewel hij een verrassende tweede plaats pakte in de niet-competitieve Ferrari in de eerste race in Oostenrijk, nam de 22-jarige alle schuld op zich voor een crash met zijn teamgenoot Sebastian Vettel tijdens de tweede race.

Leclerc wordt gezien als God

En hoewel hij aan het eind van het jaar het Italiaanse team verlaat, was het Vettel die in Hongarije er competitiever uitzag ten opzichte van teamgenoot Leclerc. Tegen Sky Duitsland zei Heidfeld: "Leclerc heeft het de laatste twee races niet goed gedaan Hongarije was een erg zwakke race van hem."

"Ik zeg al maanden dat Leclerc in Italië wordt gezien als de grote redder van Ferrari'. Het plan was om hem in de auto te krijgen en te slagen, waar zoveel anderen hebben gefaald, door het wereldkampioenschap te winnen. In de weken en maanden voor het seizoen was hij bijna een God die alles kon doen."

"Maar er werd zoveel op hem geprojecteerd dat hij het niet kon bereiken. Het is nu duidelijk dat wat van hem werd verwacht volkomen onrealistisch is."

Druk zal toenemen

Die druk zal alleen maar toenemen, gezien het gebrek aan snelheid van Ferrari en het feit dat Italië in 2020 maar liefst drie races zal organiseren. Heidfeld gaat verder: "Vooral als Ferrari rijdt in Italië kan en zal het voor Charles een zeer moeilijke tijd zijn met die auto. In het begin is de perceptie positief omdat hij achter zijn fouten staat. Maar dat kan hij niet blijven doen. Als hij fouten blijft maken en 'Mijn fout' blijft zeggen, dan zal de pers vragen waarom hij daar is. Al snel kan het een moeilijke situatie voor hem worden."

"Nergens is de druk groter dan bij Ferrari. Gelukkig is dat precies een van de sterke punten van Charles: omgaan met druk. Maar de grootste vraag is hoe hij zich verder zal ontwikkelen. Ik ben benieuwd hoe ver de curve omhoog gaat. Het zal spannend zijn om te zien."

Nick Heidfeld reed in de Formule 1 van 2000 tot en met 2011 en stond aan de start van 185 Grands Prix. Hij reed voor Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW en Lotus.