Marko: "Red Bull gaat geen DAS-systeem bouwen"

Mercedes kwam begin dit jaar met het innovatieve DAS-systeem tijdens de wintertests op hun wagens. De andere teams keken meteen hun ogen uit hoe het systeem werkt en of het na te bouwen valt. Red Bull Racing heeft tegen het systeem, dat volgend jaar sowieso verboden is, geprotesteerd in de hoop het voordeel van het Duitse team weg te halen. Dat protest is afgewezen en dus maakte dat de weg vrij voor de andere teams om eenzelfde systeem te bouwen.

Red Bull gaf direct aan er al mee bezig te zijn en om te kijken of het zinvol was. Het Oostenrijkse team gaf zelfs aan een agressievere versie van DAS te willen bouwen, maar nu blijkt toch besloten van het hele systeem af te zien, mede omdat het moeilijk valt te reproduceren.

Problemen chassis eerst oplossen

Helmut Marko heeft Auto Motor und Sport nu echter laten weten dat DAS voorlopig van tafel is. De 77-jarige Oostenrijker: "We moeten eerst onze chassisproblemen oplossen. We weten nu wat wel en niet werkt. We zullen ons vanuit die basis blijven ontwikkelen en de fouten zo snel mogelijk corrigeren. Daarom zullen we niet alle nieuwe onderdelen in één keer op de auto zetten, maar één voor één zodat we kunnen kijken of er ergens een fout is geslopen."

In Hongarije kregen Max Verstappen en Alex Albon allerlei nieuwe aerodynamische onderdelen op hun RB16 maar het leek eerder op een achteruitgang dan een sprong vooruit. Mede hierdoor kon Mercedes blijven domineren en won het de derde race op rij van dit jaar.