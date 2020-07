Villeneuve: "Vettel is de perfecte teamgenoot voor Verstappen"

Jacques Villeneuve staat bekend om zijn duidelijke mening, die hij niet onder stoelen of banken steekt. In zijn tijd bij Williams toen hij om de titel vocht met Michael Schumacher had de Canadees regelmatig een aanvaring naast de baan met de Duitser vanwege zijn pittige mening.

Tegenwoordig maakt hij muziek en geeft nog altijd zijn mening over de gebeurtenissen in de F1. Zo kijkt hij ook naar Red Bull Racing, waarbij Alex Albon het lastig heeft als teamgenoot van Max Verstappen. Volgens Villeneuve moet Red Bull de viervoudig wereldkampioen terughalen, aangezien hij het maximale kan halen uit een wagen die door Newey is ontworpen.

Vettel moet Albon vervangen

De wereldkampioen van 1997 gelooft dat de belangen van het team beter gediend zijn met Vettel achter het stuur, gezien het diepgaande begrip van de viervoudig wereldkampioen van de ontwerpen van goeroe Adrian Newey.

Tegenover Sky Italië vertelde Villeneuve: "Verstappen heeft al problemen met de auto en het is logisch dat Albon nog verder achterloopt. Deze auto's zijn echt niet makkelijk te besturen. Adrian Newey ontwerpt zijn auto's altijd tot het uiterste. Vettel heeft in het verleden laten zien dat hij de Newey-auto's onder controle heeft. Dat maakt hem de perfecte teamgenoot voor Verstappen."

"Red Bull zou eindelijk twee coureurs hebben die tot het uiterste kunnen rijden."