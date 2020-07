Mika Hakkinen: "Bottas was dicht bij Verstappen maar had meer tijd nodig"

Het hele weekend was de balans er niet bij de RB16 van Max Verstappen. Toch wist de Nederlander met zijn zevende startpositie een sterke tweede plaats te behalen. Vlak voor de race brak de Nederlander zijn vleugel en twee stangen van de voorwielophanging maar kon later profiteren van de slechte start van Valtteri Bottas.

Weekend Verstappen

Verstappen reed zondag een goede race, nadat de Nederlander het hele weekend wat teleurstellend was. De grote oorzaak dat Verstappen er niet bovenop zat, was de RB16 die niet meewerkte. Dat werd werkelijkheid toen Verstappen in zijn eerste ronde naar de grid de grip van zijn auto verloor en in de bandenstapels crashte.

Een zeer snelle reparatie van de Red Bull Racing monteurs redde de race van de Nederlander. Hakkinen schrijft hierover in zijn column op Unibet: "We praten vaak over hoe belangrijk teamwork is in de F1. Verstappen dankt het aan zijn Red Bull-monteurs dat hij tweede werd in Hongarije. Niet alleen vanwege de normaal snelle pitstops maar ook vanwege de snelle reparatie van zijn voorvleugel en voorwielophanging."

Kleine fout Bottas, grote gevolgen

De tweede plek van de Nederlander was niet alleen te danken aan zijn monteurs . De slechte start van Valtteri Bottas zorgde er ook voor dat Max Verstappen snel weg kon rijden. Het was minder dan een seconde in de laatste ronde tussen Verstappen en Bottas. Hakkinen zegt hierover: "Bottas maakte een kleine fout, maar het zorgde voor een drukke middag voor de Fin. Eerst Charles Leclerc inhalen, daarna de twee wagens van Haas, dan de indrukwekkend snelle Racing Point van Lance Stroll en daarna naar Verstappen rijden voor de tweede plaats."

"Er was uiteindelijk net niet genoeg tijd meer om de Red Bull van Verstappen in te halen. Er zat nog minder dan een seconde tussen de rijders."