Racing Point: "Wij hebben zekere interesse in Sebastian Vettel"

Racing Point heeft duidelijk interesse getoond in Sebastian Vettel voor 2021. Het team uit Silverstone staat ervoor open om de Duitser te contracteren, zo zegt teambaas Otmar Szafnauer. Het hele weekend gingen er geruchten rond in Hongarije over Vettel die mogelijk zou deelnemen aan het Aston Martin-project, maar beide partijen hielden hun mond over de situatie en het gesprek van de dag in de paddock.

Voor het eerste heeft Racing Point nu gereageerd op de verhalen. Teambaas Otmar Szafnauer geeft nu duidelijk toe dat het team interesse heeft in de coureur die eind dit jaar moet vertrekken bij Ferrari. Tegenover het Duitse RTL zei hij: "Het is leuk om te horen dat een viervoudig wereldkampioen in ons geïnteresseerd is. Hoezo zouden wij geen interesse hebben in een viervoudig wereldkampioen?"

Vettel aast bij Red Bull en Aston Martin-stoel

Er zijn nog steeds hindernissen te nemen voordat een deal wordt gesloten. Ook is het de vraag wie Vettel gaat vervangen in het team; Sergio Perez of de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, Lance.

Diverse bronnen in de paddock melden toch ook dat Vettel aast op de stoel van Alexander Albon bij Red Bull. De 33-jarige coureur zelf zegt geen haast te hebben om een beslissing te nemen: "Het is nu spannend, er ontstaan altijd nieuwe kansen. Ik weet echt niet wat het uiteindelijk zal worden, maar als ik blijf, wil ik winnen. We weten allemaal in welke auto je momenteel moet zitten. Aangezien dat waarschijnlijk geen optie is, moet ik iets soortgelijks vinden."

Hiermee doelt Vettel uiteraard op Mercedes en een eventueel dienstverband bij Racing Point / Aston Martin. Vettel geeft toe dat hij teleurgesteld is dat hij voor 2021 door Ferrari aan de kant is gezet: "Ik had het anders gewild, maar ik ben een professional en ik moet de beslissing accepteren. Natuurlijk wilde ik met hen wereldkampioen worden, maar dat is niet gelukt. Ondanks dat hebben we toch een mooie tijd gehad."