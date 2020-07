Vettel op rondje gereden door Hamilton: "Dat is geen verrassing"

Sebastian Vettel haalde vandaag een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije. Lange tijd leek hij op weg naar de vijfde plaats maar Alexander Albon wist in de slotfase van de race de Duitser in te halen.

Vettel had een goede start, maar zakte gaandeweg de race naar beneden in de ranking. Hij herstelde zich tot de vijfde positie, voordat Albon in de slotronde zijn plaats innam om de Duitser naar de zesde plaats te degraderen. De 33-jarige coureur zei dat de prestaties van de SF1000 nu 'terug naar normaal' waren, nadat de twee eerste races in Oostenrijk niet het juiste beeld gaven van de Ferrari-wagen en de echte snelheid aantoonde.

Vettel realistisch

Sprekend ook over de prestaties van de auto tijdens de race drukte Vettel zijn overtuiging uit dat het team niet in staat zou zijn geweest om hoger dan de vijfde of zesde plaats te eindigen gezien het tempo van de auto's die voor hun finishten.

De Ferrari-coureur: "Ja het was nu weer zoals normaal. Uiteraard was de eerste race in Oostenrijk de uitschieter en de tweede in Oostenrijk hebben we helemaal niks kunnen laten zien en nu zijn we hier. Ik denk dat de plek waar we vandaag over de finish zijn gekomen ook de plek is waar we thuis horen op dit moment. De vijfde of zesde plaats is realistisch, maar verder omhoog hoeven we niet te kijken."

Op rondje achterstand van Mercedes

Na te zijn gevraagd of het een verrassing was om op een rondje te worden gezet door racewinnaar Lewis Hamilton tijdens de race, zei Vettel dat het voor de race al duidelijk was dat Hamilton hem op een ronde zou zetten vanwege de superieure prestaties van de Mercedes W11.

Hamilton leidde de race van start tot finish naar de overwinning ondanks enkele vroege zorgen over de prestaties van de motor en slaagde erin om elke auto tot en met Vettel op een ronde te zetten. De Duitser zei hierover: "Nee. Je bent verrast? Het was al voor de race duidelijk dat hij ons op een ronde zou zetten. Voor ons komt dat zeker niet als een verrassing."