Sebastian Vettel: "We hebben geluk nodig om te winnen"

Sebastian Vettel reed vandaag de vijfde tijd in de kwalificatie, met de zesde tijd voor teamgenoot Charles Leclerc. De Duitser vecht voor zijn toekomst in de Formule 1 en vecht ook samen met Ferrari tegen de storm die aan de gang is in de media. Vooral de Italiaanse media hebben Ferrari in het vizier door de slechte prestaties.

De 33-jarige Duitser hoopt volgend jaar opnieuw Formule 1 te rijden en is uiteraard blij dat hij vandaag op de vijfde plaats kon kwalificeren, inclusief het verslaan van zijn teamgenoot. Het ging vandaag ook aanzienlijk beter, zo zegt de Ferrari-coureur: "Ik denk dat het nu veel beter gaat dan de vorige twee weekenden. We hebben met beide wagens Q3 gehaald dus dat is goed."

"We wisten dat Oostenrijk niet een circuit was dat ons zou liggen omdat we zoveel tijd verloren op de rechte stukken. Hier zijn er veel meer bochten en daardoor kunnen we de snelheid oppakken. De wagen voelde goed aan en veel beter in balans. Het veld zit bovendien dicht bij elkaar en moeten ervoor zorgen dat dit zo blijft."

Bandenstrategie

Morgen zal de bandenstrategie een grote rol gaan spelen. Dat zien we in de Formule 2-race van zaterdag maar is ook de verwachting die Vettel uitspreekt: "De mannen voor ons op medium-banden zullen een voordeel hebben. De rest om ons heen staan op zachte banden. Je kan hopen maar de vraag is of het realistisch is. We hebben momenteel niet de snelheid om te domineren en om te winnen hebben we geluk nodig. De race van morgen zal heel interessant worden, zeker als het weer een van invloed gaat zijn."