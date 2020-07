Max Verstappen over Fernando Alonso: "Tegen die legende wil ik vechten voor het kampioenschap"

Fernando Alonso is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest. De Spanjaard kondigde zijn terugkeer in de Formule 1 aan. Hij gaat rijden voor het team waar hij in 2005 en 2006 succesvol mee was, Renault. De coureur heeft een contract van twee jaar en gaf aan dit expres te hebben gedaan, omdat in het eerste jaar Renault geen kampioen kan worden. Alonso kan voor nog een jaar verlengen, dan zijn de nieuwe reglementen twee jaar van kracht en hoopt Renault een goede kans te maken op de titel.

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft al wat jaren tegen Fernando Alonso geracet, maar toen had de Spanjaard steeds een slechtere auto. In een interview met Diario AS heeft Max Verstappen gesproken over de tweevoudig wereldkampioen, die volgens hem in de categorie 'legendes' van de Formule 1 hoort.

Verstappen in gevecht met Alonso

De 22-jarige Limburger gaf ook aan het leuk te vinden om in 2022, wanneer de regels zijn aangepast, te vechten om het wereldkampioenschap met de ervaren Spanjaard.

"Het is geweldig voor de Formule 1 dat Fernando terugkeert, hij is een sportlegende, een wereldkampioen, een geweldige coureur en hij is ook een goede vent. Maar het hangt allemaal opnieuw af van de auto waarin hij zich bevindt. Ja, ik zou graag zien dat Fernando tegen de top drie vecht in de Formule 1. Fernando is één van de coureurs die nooit opgeeft als hij vecht, daar hou ik ook van. Ik hoop dat we die kans krijgen om samen te vechten, natuurlijk wil ik met hem strijden", zegt Max Verstappen.