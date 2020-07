Max Verstappen: "We zullen de RB16 blijven verbeteren"

De Grand Prix van Hongarije is de derde race van het seizoen 2020 en brengt een totaal ander circuit met zich mee als waar de eerste en tweede race van dit jaar werd gehouden. In tegenstelling tot de Red Bull Ring heeft de Hungaroring veel bochten en bijna nauwelijks rechte stukken.

Normaliter geeft dat grote kansen voor Red Bull Racing, maar gezien de dominantie van Mercedes is het de vraag hoe het gaat aflopen voor Max Verstappen en Alexander Albon. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht echter flinke tegenstand van het Oostenrijkse team.

Mercedes kwetsbaar

Toto Wolff zei in Hongarije: "Volgens onze analyse verliezen we het van Red Bull in de langzame bochten, daar zit op dit moment ons zwakke punt en kwetsbaarheid. Op de rechte stukken en snelle bochten zijn we sneller maar we zullen onze auto moeten blijven ontwikkelen. We zijn ook nog steeds bezig om de W11 beter te begrijpen, zodat we hem beter kunnen ontwikkelen."

RB16 ontwikkelen

Voor Max Verstappen zal het een flinke opgave worden om de dominantie van Mercedes te doorbreken. Hij is realistisch genoeg en geeft dit ook aan in gesprek met de media in Hongarije. Hij laat het er echter niet bij zitten, maar geeft ook aan dat de Honda-motor beter moet presteren: "We zullen uiteraard blijven werken om de auto te verbeteren. Het is alleen niet de auto, ook de motor moet verbeterd worden. We zijn duidelijk te traag op de rechte stukken. Het is een combinatie van beiden, dus we moeten door blijven ontwikkelen."

Helmut Marko weet hoeveel Red Bull op de rechte stukken verliest van Mercedes: "Per rondje verliezen we 2 tot 4 tienden op de rechte stukken. We hebben meer vermogen nodig maar ook meer downforce."