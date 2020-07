Manager Sergio Perez in gesprek met Haas en Alfa Romeo

De manager van Sergio Perez is naar verluidt op zoek naar een alternatieve stoel voor de Mexicaanse coureur, zo meldt ESPN. De berichtgeving komt vlak nadat bekend is geworden dat Sebastian Vettel een contract aangeboden heeft gekregen van Racing Point om in 2021 voor het team te rijden, dat zal verder gaan onder de naam Aston Martin.

Volgens goed ingelichte bronnen zou het contract van Vettel met Aston Martin op 2 augustus aangekondigd gaan worden. Dat heeft ook te maken met het feit dat in het contract van Sergio Perez een clausule zit, waardoor Racing Point tot 31 juli de tijd heeft om het contract met de Mexicaan op te zeggen.

Racing Point heeft ons echter aan GPToday.net laten weten dat Sebastian Vettel nog geen contract heeft getekend. In de krant Blick zegt hij: "Alles is nog open. Het is geweldig dat zoveel mensen om mijn toekomst geven, maar ik beslis alles zelf."

Manager Perez in gesprek met Haas

ESPN Mexico zegt dat Perez's manager Julian Jakobi, die beroemd werd door zijn werk met Ayrton Senna, al weken aan het rondkijken is naar opties, ook al heeft de Mexicaanse coureur een vast contract voor 2021.

Zo is Jakobi onder andere in gesprek met Haas en Alfa Romeo omdat daar nog open plekken zijn voor het volgende seizoen. Haas heeft tevens eerder aangegeven mogelijk te moeten kiezen voor een coureur die geld betaalt om te rijden. Van Perez is bekend dat hij veel sponsorgeld meebrengt, waardoor hij zeker voor Haas aantrekkelijk is op de transfermarkt.