Helmut Marko klaagt: "Honda moet alles uit de kast halen"

Max Verstappen reed gisteren de snelste tijd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken. Dat zorgt voor optimisme bij het Red Bull-team maar toch heerst er ook enige ontevredenheid richting Honda. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat in gesprek met Auto Motor und Sport weten dat hij wil dat Honda meer risico's neemt, ook als dat zou betekenen dat er gridstraffen komen voor Max Verstappen en Alexander Albon.

Honda te voorzichtig

De 77-jarige Oostenrijker is van mening dat Honda te voorzichtig is en meer moet doen om de kansen te benutten zodat Verstappen en Albon voor de overwinning kunnen strijden. Marko suggereert dat Honda nog altijd niet op vol vermogen rijdt: "Honda moet niet zo voorzichtig zijn, ze moeten het volle motorvermogen tot onze beschikking stellen."

Hij stelt dat Red Bull Racing en Honda de afgelopen jaren een andere aanpak hebben dan hun concurrenten. Agressief in de aanval, ten koste van gridstraffen later in het seizoen. Volgens Marko trapt Honda op de rem: "Wij hanteren een andere filosofie als de concurrentie. Als we meer motoren moeten gebruiken ten koste van gridstraffen dan doen we dat. Die gridstraf kan je op een gunstig circuit pakken, zodat je er nauwelijks iets van merkt."

Morgen en zondag zal moeten blijken hoeveel vermogen Verstappen en Albon tot hun beschikking hebben en of de pole position en de overwinning binnen handbereik komen.