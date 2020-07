F1 bevestigt 0 coronabesmettingen tijdens laatste testronde

Formula 1 heeft na de laatste testronde 0 coronabesmettingen geconstateerd in de F1-paddock. Van 3 juli tot 9 juli werden 4566 tests uitgevoerd op de coureurs, het teampersoneel en alle andere aangesloten medewerkers op het circuit, zoals media en FIA-medewerkers.

Een verklaring van F1 luidt: "De FIA ​​en Formule 1 kunnen vandaag bevestigen dat tussen vrijdag 3 juli en donderdag 9 juli 4566 tests voor COVID-19 zijn uitgevoerd op coureurs, teams en personeel. Hiervan hebben nul mensen positief getest. De FIA ​​en Formule 1 verstrekken deze geaggregeerde informatie met het oog op concurrentie-integriteit en transparantie. Er worden geen specifieke details over teams of individuen verstrekt door de FIA ​​of Formule 1 en de resultaten worden elke 7 dagen openbaar gemaakt."

Bottas en Leclerc verlaten het circuit

Er was gisteren bezorgdheid in de paddock nadat bleek dat zowel Valtteri Bottas als Charles Leclerc na de Oostenrijkse Grand Prix van afgelopen zondag naar hun huis waren teruggekeerd in Monaco. F1 heeft bubbels aangewezen waar teampersoneel in kan blijven om het contact met andere mensen te beperken en het risico op overdracht van het virus verder te verminderen.

Terwijl Bottas werd vrijgesproken van wangedrag nadat de FIA ​​ervan overtuigd was dat hij in zijn bubbel bleef, werd Charles Leclerc gewaarschuwd nadat er online foto's waren gespot van de Ferrari-coureur die interactie had met anderen in een galerij zonder maskers of sociale afstand.

De Monegaskische coureur zegt dat hij bij terugkeer op het circuit nog twee extra tests heeft gedaan om zeker te zijn van het resultaat.