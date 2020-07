Christian Horner: "Sebastian Vettel weet dat er geen plek is bij Red Bull"

Red Bull Racing heeft zijn tevredenheid bevestigd over de huidige line-up van coureurs en heeft de mogelijkheid uitgesloten om Sebastian Vettel aan boord te halen voor het seizoen 2021. Vettel verlaat Ferrari aan het einde van 2020 en laat serieuze vraagtekens achter over zijn toekomst in de sport.

De Duitser verklaarde donderdag in Oostenrijk dat hij open zou staan ​​voor een terugkeer naar Red Bull, waar hij van 2010 tot 2013 vier wereldkampioenschappen won.

Geen plek voor Vettel

Teambaas Christian Horner vertelde Sky F1 vrijdag dat het team niet geïnteresseerd is om Vettel terug te brengen voor een tweede periode naar het Oostenrijkse team. Horner: "Het is duidelijk dat het onderwerp aan de orde is gekomen, we hadden een geweldige tijd met Seb. Hij maakt voor altijd deel uit van onze geschiedenis."

"We hadden niet verwacht dat hij dit jaar op de markt zou zijn. Onze inzet is om door te gaan met onze huidige coureurs Max Verstappen en Alexander Albon. We denken dat we een geweldige combinatie hebben in Max en Alex en we denken dat zij ook een groot potentieel hebben voor de toekomst."

"Helaas kunnen we Sebastian geen plek aanbieden in ons team. Dat is een absoluut nee, vrees ik. Sebastian is hiervan op de hoogte. Het is ongebruikelijk dat een viervoudig wereldkampioen op dit punt van het jaar geen stoeltje heeft voor het volgende seizoen. Ik denk dat hij een aantal keuzes tot zijn beschikking heeft, Racing Point of een jaar eruit en de opties over een jaar opnieuw evalueren."

Aston Martin

De mogelijkheid om over te stappen naar Racing Point, dat volgend jaar Aston Martin wordt, wordt bemoeilijkt door het feit dat Sergio Perez een meerjarige deal heeft en Lance Stroll de zoon is van de eigenaar van het team.

Horner zegt echter dat contracten niet altijd waterdicht zijn en suggereerde dat er mogelijk opties zijn waardoor Vettel zou kunnen samenwerken met het team uit Silverstone.

"Ik denk niet dat Lance zal worden ontslagen. Je weet nooit wat erin contracten tussen de teams en coureurs staat. Ik weet zeker dat ze misschien opties hebben, clausules of zo. Maar dat zijn onze zaken niet."