Honda stuurt onderdelen motor Verstappen met spoed naar Japan

Max Verstappen leek zondag voor de race in Oostenrijk de favoriet, maar zijn auto begaf het al snel. De oorzaak van die uitvalbeurt was de afgelopen dagen niet duidelijk. Red Bull Racing meldde dat het ging om een elektronisch probleem, maar of dat echt het probleem was zou moeten blijken. Inmiddels is bekend gemaakt door Honda dat het probleem is gevonden en opgelost.

Komend weekend staat de Grand Prix van Oostenrijk voor de tweede keer op het programma en dan hoopt Honda beter voor de dag te komen ten opzichte van de twee uitvalbeurten vorig weekend. Helmut Marko zei tegen Kronen Zeitung hierover: "We moesten de onderdelen snel naar Japan sturen om samen met Honda te bepalen waar het probleem zat. We moesten wachten op de analyse om een conclusie te trekken."

Grote stappen Mercedes

Helmut Marko geeft aan dat concurrent Mercedes echter grote stappen heeft gemaakt en nog te ver buiten het bereik ligt van Red Bull Racing. De vraag is wat men nu bij Red Bull een goed resultaat vindt: "Mercedes heeft duidelijk een grote stap gemaakt met zijn motor. In de kwalificatiemodus hebben ze veel kracht. Honda is nog steeds te conservatief met de motorinstellingen, maar we gebruiken liever nog een motor tijdens het seizoen en vallen aan. Als je de straf op het goede circuit neemt, is de schade niet groot."