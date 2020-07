Aston Martin zet de deur open voor Sebastian Vettel

De teambaas van Racing Point, Otmar Szafnauer, sluit niet uit dat Sebastian Vettel volgend jaar zal rijden voor Aston Martin. Het huidige Racing Point zal volgend jaar gaan racen onder de naam van Aston Martin en dus komt er vermoedelijk ook veel budget vanuit de Britse fabrikant richting het F1-team.

Vettel heeft duidelijk gemaakt dat hij nog steeds de passie en motivatie heeft om door te gaan in de Formule 1 nadat zijn Ferrari-contract aan het einde van het seizoen 2020 afloopt.

Zijn opties waren echter nihil, ook gezien het feit dat Mercedes tot nu toe niet heeft toegehapt op zijn flirt. Het Duitse team bevestigt dat ze voor 2021 met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas door zullen gaan en Renault zal Fernando Alonso bevestigen als vervanger van Daniel Ricciardo.

Aston Martin heeft wel interesse

Sebastian Vettel was ook al een keer gelinkt aan Aston Martin toen bekend werd dat hij bij Ferrari moet vertrekken, maar in mei suggereerde Szafnauer dat hij niet in overweging werd genomen.

Na de Oostenrijkse Grand Prix lijkt Szafnauer zijn standpunt nu echter te zijn veranderd. In gesprek met Sky Germany zei hij: "Het is vleiend om mensen dat soort geruchten te zien maken rond een viervoudig wereldkampioen en ik denk dat het gerucht ging dat Alonso ook geïnteresseerd was om bij ons te komen rijden. Het is vleiend, maar waar we ons nu op richten is goed racen, een goed seizoen hebben en wat we volgend jaar doen zullen we later pas beslissen."

"Ik ben al sinds zijn jeugd bevriend met Sebastian, dus ik praat altijd met hem. We hebben nog tijd om te beslissen met welke rijders we in 2021 aan de start verschijnen."

Als Vettel volgend seizoen bij Aston Martin zou komen, zou dat betekenen dat één van de huidige coureurs plaats moet maken. Sergio Perez tekende in augustus 2019 een nieuwe contractverlenging voor drie jaar, die dus tot 2022 verbonden is aan het team, terwijl er altijd de verwachting is geweest dat Lance Stroll hem zal blijven steunen, aangezien zijn vader, Lawrence, eigenaar is van het team.