Steiner: "Ontwikkeling blijft stil tot ik weet wat ons budget is"

Volgens Haas-teambaas Gunther Steiner zal Haas voorlopig nog niet de ontwikkeling voor 2020 opstarten. Aangezien eigenaar Gene Haas overweegt of hij het kleine Amerikaanse team wil blijven financieren, heeft Steiner onlangs een einde gemaakt aan de ontwikkelingen te midden van de corona-crisis en de onzekere racekalender.

Tegenover de Deense krant Ekstra Bladet zei Steiner: "Ik ken het budget voor dit jaar nog steeds niet, en zolang ik dat niet weet, zal ik geen beslissingen nemen om de ontwikkeling van de auto te hervatten."

Problemen met koeling

Dat ondanks het feit dat zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean ernstige problemen hadden met de remmen in Oostenrijk. Steiner vervolgt: "Ik denk dat we te agressief waren met de koeling. Ze hebben een dynamische invloed op de auto, dus probeer ze zo min mogelijk te koelen."

Hij zei dat Haas dit weekend de tweede race op de Red Bull Ring anders zal aanpakken, maar afgezien daarvan wordt de ontwikkeling voorlopig stopgezet.

"Ik ben nog steeds van mening dat het beste voor ons is om het meeste te halen uit het pakket dat we nu hebben in plaats van ons te concentreren op updates zonder het startpunt te begrijpen. Dus we zullen zo doorgaan totdat ik weet in welke richting het seizoen gaat."

Steiner zei dat de resultaten van afgelopen zondag acceptabel waren: "Goed is een groot woord, maar ik denk niet dat het slecht was."