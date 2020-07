Jacques Villeneuve: "Fernando Alonso maakt zijn team altijd kapot"

"Om een ​​team op te bouwen, kun je geen jonge mensen gebruiken. Er is ervaring voor nodig. Ocon heeft niet veel ervaring, dus het kan helpen om Alonso bij zich te hebben. Aan de andere kant zien we Alonso altijd zijn teamgenoten vernietigen en op de lange termijn vernietigt hij normaal gesproken ook zijn teams."

De kampioen van 1997 zei tegen Canal Plus: "Alonso lijkt de meest logische keuze om Daniel Ricciardo te vervangen. De enige seizoenen waarin hij echt goed presteerde en alles soepel verliep zonder politieke of media problemen, waren bij Renault. De kanttekening is echter dat hij daar wel de steun kreeg van Briatore. Nu zou Alonso komen zonder Briatore, kan Renault dat aan?"

