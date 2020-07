Cyril Abiteboul lacht Helmut Marko uit om F1-test in Oostenrijk

Het leek even stil te zijn tussen de kampen van Renault en Red Bull maar de ruzie gaat nog altijd onverminderd door. Red Bull Racing en Renault gingen na een lang huwelijk ongelukkig uit elkaar en liepen rollebollend over straat waarbij er continu met modder werd gegooid naar elkaar.

Waar Red Bull vaak reageert op de acties van Renault blijkt het vooral nog altijd Cyril Abiteboul hoog te zitten. De Franse teambaas van Renault kan niet enige rancuneuze trekjes ontzegd worden en ook nu lijkt het daar weer op.

Renault test in Oostenrijk

Twee weken geleden wilde Renault geen motoren leveren aan onder andere McLaren vanwege de overstap naar Mercedes in 2021. Zelf ging het Franse team wel testen met een 2 jaar oude F1-wagen, en wel in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Tot grote ergernis van Helmut Marko die hier niets vanaf wist.

Na de test in Oostenrijk heeft Marko contact gezocht met Abiteboul door hem enkele tekstberichten te sturen. Wat de inhoud was weten we niet, maar dit vertelde Abiteboul tegen Canal+.

De voormalig teambaas van Giedo van der Garde zei hierover: "Ik denk dat de test waardevol is geweest, maar we zullen zaterdag gaan zien hoe waardevol het was. Als het vrijdag regent kan het dubbel zoveel voor ons betekenen. Het is goed teamwork geweest waarbij iedereen zich heeft ingezet. Een paar maanden geleden moesten we beslissen om deze test te doen, terwijl we geen idee hadden of het daadwerkelijk mogelijk was."

Uitlachen Helmut Marko

Uiteraard komt hij zelf terug op de berichtjes die hij kreeg van Helmut Marko: ""Het leverde me een paar opmerkingen van Helmut op, en zelfs enkele sms-berichten van hem, voor wie ik nog steeds veel affectie heb. Het leek duidelijk dat hij niets wist van onze test, dus ik moest wel lachen om zijn berichtjes.

"Dat is echter niet waarom we het deden. We deden het voor de coureurs. Ze reden elk bijna 120 en 130 ronden, waardoor ze weer het juiste gevoel kregen en zelfs met een auto die twee jaar oud was, misschien ook een paar kleine tips voor de instellingen van de motor. Het kan ons wat tijd besparen, zoals ik zei, vooral als de vrijdag nat is."