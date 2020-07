Max Verstappen: "Heb altijd contact gehouden met Newey, Marko en Horner"

Nog twee dagen en dan rijden de Formule 1-wagens de pitbox uit op de Red Bull Ring in Spielberg. Vrijdag krijgen we een eerste indicatie hoe de teams en coureurs er voorstaan en wat we kunnen verwachten van de komende races.

De afgelopen maanden brachten veel onzekerheid met zich mee, vooral wanneer de Formule 1 zou beginnen aan het seizoen. Max Verstappen heeft in die maanden altijd contact gehouden met zijn team, zo zegt hij in gesprek met Martin Brundle: "Ik heb altijd contact gehouden met Adrian Newey, Helmut Marko en Christian Horner. Ook met mijn race engineer heb ik veel contact gehouden."

"Het meeste werk zal echter op het circuit gebeuren. De details gaan we bespreken als we donderdag op het circuit zijn, dan nemen we de laatste dingen door en kan het seizoen echt beginnen."

Goede voorbereiding

Doordat iedereen zoveel tijd had, waren veel sporters bezig om hun conditie op peil te houden. Verstappen is fitter dan ooit: "Ik had veel vrije tijd dus ik heb veel tijd gespendeerd om in conditie te blijven. Eerlijk gezegd ben ik beter voorbereid dan ik ooit ben geweest. Ik had een paar afspraken maar niet zoveel als normaal omdat we alles vanuit thuis moesten doen, dus daarom kon ik hier veel tijd aan besteden."

"Ik verwacht niet dat ik de eerste paar ronden last heb van mijn spieren of lichaam. Ik voel mij echt sterker en fitter dan ooit tevoren. Je lichaam moet wel even wennen maar de Red Bull Ring is ook niet het meest zware circuit voor ons als coureurs dus het is een goed circuit om het seizoen op te beginnen."