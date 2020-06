Coureurs zullen zich toch mogen opstellen op starting grid

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen de Formule 1-fans de teams en coureurs zich toch zien voorbereiden op de starting grid voor de Oostenrijkse Grand Prix van aanstaande zondag. Er was voorgesteld dat de coureurs, als onderdeel van de strikte maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus, in plaats daarvan gewoon hun pitboxen uit zouden rijden naar de opwarmronde.

Dit voorstel is echter afgewezen om diverse redenen. Alfa Romeo-teammanager Beat Zehnder legt uit: "We hebben dat afgewezen. De coureurs hadden in de juiste volgorde moeten komen en de volgorde van de grid komt niet overeen met de volgorde van de pitboxen. Nu zullen er gewoon minder mensen op de grid komen; 40 per team tot het signaal van drie minuten, daarna slechts 8 per auto."

"De hele procedure is ook verkort van 40 naar 30 minuten", vertelde hij aan Auto Motor und Sport.

Coronatest in volle gang

Coureurs, teampersoneel en media ondergaan momenteel hun eerste corona-test voorafgaand aan de terugkeer van de Formule 1 in het nieuwe tijdperk. Dr. Helmut Marko vertelde aan Red Bull Servus TV: "De Red Bull Ring was hermetisch afgesloten op de 29e. Alleen geaccrediteerde mensen met een huidige en negatieve corona-test mogen de locatie betreden. De installatie van teams begint nu en wanneer dit is gebeurd, zullen de mensen de fabrieken verlaten en definitief hierheen komen."

"In- en uitademen is strikt gereguleerd", grapte Marko. "Als gastheren moeten we uiterst voorzichtig zijn."