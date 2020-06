Helmut Marko: "Vettel verloor vertrouwen in Ferrari door politieke spelletjes"

Sebastian Vettel verloor het vertrouwen in Ferrari door de politieke spelletjes die er gespeeld werden. Dat zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko, een goede vriend van de Duitser. Marko van Red Bull bracht de Duitser meer dan een decennium geleden in de sport en leidde zijn vier opeenvolgende wereldkampioenschappen.

De nu 32-jarige Vettel verhuisde vervolgens naar Ferrari maar zal eind 2020 het team uit Maranello verlaten. Waarheen is nog onduidelijk.

Gevraagd naar de kansen van Vettel en Ferrari in 2020, zei Marko tegen Sport1: "Je kunt ze nooit afschrijven.Maar ik heb de indruk dat Sebastian dit jaar geen auto heeft om mee te dingen naar de titel. Ik hoop dat ik het mis heb. Voor de opwinding van de Formule 1 is het zeker goed als meer dan twee teams strijden om de titel."

Vertrek vanwege Leclerc

Marko zei dat hij niet verbaasd was toen de splitsing tussen Vettel-Ferrari werd aangekondigd. De 77-jarige Marko: "Niet echt. De geruchten waren er al een paar maanden. Ik denk dat hij op de een of andere manier het vertrouwen in Ferrari verloor."

Voordat Vettel vertrekt, zal hij moeten dienen in wat volgens velen een ondersteunende rol is voor de nummer 1 van zijn team, de jongere teamgenoot Charles Leclerc. Gevraagd of Vettel daardoor vertrekt, antwoordde Marko: "Ja, maar niet alleen omdat hij Leclerc zo'n talent is. Er is veel politiek rond Leclerc en Vettel houdt daar niet van. Hij wil gewoon gas geven, races winnen en geen energie verspillen met onnodige teampolitiek."

"Ik hoop alleen dat Ferrari hem de kans geeft om zijn vaardigheden te bewijzen in zijn laatste seizoen", voegde hij eraan toe.