Patrick Head: "Williams heeft nieuw technisch leiderschap nodig"

Sir Patrick Head, mede-oprichter van Williams F1, zegt dat het team dringend zijn technische leiderschap moet vernieuwen om terug te komen uit de neerwaartse spiraal waar het team zich nu in begeeft. Samen met Sir Frank Williams vormde Head het team in 1977 en werd vervolgens de ingenieur en technisch directeur gedurende een periode van 27 jaar, waarin het team zeven titels bij de coureurs en negen constructeurkampioenschappen behaalde.

Maar sinds Head afscheid nam van zijn fulltime rol, heeft het team moeite gehad om zijn vroegere prestatieniveau te behalen en stond Williams afgelopen jaar steevast op de laatste startrij. Noch Mike Coughlan noch Pat Symonds noch Paddy Lowe konden de magische formule vinden die Head in het verleden had bereikt.

Slechte prestaties

Naast het circuit hebben de toenemende financiële problemen van het team ertoe geleid dat ze een deel van het hele team te koop hebben aangeboden. Head zegt dat de belangrijkste factor in hun voortbestaan ​​het herontdekken van hun technische ontwikkeling zal zijn.

"Je kunt een F1 team niet commercieel draaien als het steevast tiende van de tien eindigt in het kampioenschap. Voor dit jaar is het erg belangrijk dat ze weer op jacht gaan. Ik ben niet naïef genoeg om te denken dat ze met de drie beste teams zullen strijden, maar ik hoop dat ze zich in het middenveld zouden bevinden. Vanaf daar moeten ze weer de weg terug omhoog vinden", zei hij deze week in de laatste podcast van Motor Sport Magazine.

Nieuw technisch leiderschap

Het team worstelt al jaren en dat komt mede doordat het op dit moment geen technisch directeur heeft. Patrick Head keert parttime terug om de zaken te overzien. Hij is van mening dat Williams vooral op technisch vlak moet investeren om de comeback te maken die hard nodig is.

Terugkijkend op de technisch directeuren van de afgelopen jaren zegt Head: "Om verschillende redenen, zonder noodzakelijkerwijs te willen zeggen dat de mensen slecht zijn, hebben ze een stroom technische leiders gehad. Sommigen hadden vaardigheden, maar waren niet geschikt om een ​​bedrijf als Williams te leiden."

"Er zijn daar een aantal fantastische en goede mensen maar ze worstelen momenteel om in leven te blijven. Ze hebben daar technisch leiderschap nodig."

Head blij met Claire Williams

Head prees het werk van plaatsvervangend teambaas Claire Williams om het team bij elkaar te houden in het huidige moeilijke financiële klimaat en voor het samenstellen van een aanzienlijk budget voor dit jaar.