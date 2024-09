Lowe heeft torenhoge verwachtingen van aanstaande Hamilton-transfer

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste periode in dienst van het team van Mercedes. Na dit seizoen stapt hij over naar Ferrari, en dat wordt gezien als één van de grootste transfers van de eeuw. Volgens Paddy Lowe kan dit voor extra motivatie bij Ferrari gaan zorgen.

Hamilton verbaasde afgelopen winter vriend en vijand toen bekend werd dat hij Mercedes gaat verlaten. Hij maakt de overstap naar Ferrari en het is de verwachting dat hij daar zijn loopbaan gaat afsluiten. De verwachtingen zijn hoog, want men verwacht dat Hamilton Ferrari nieuwe successen kan gaan bezorgen. Bij Ferrari willen ze er dan ook alles aan doen om Hamilton een goede auto te geven.

Bij Mercedes werkte Hamilton jarenlang samen met Paddy Lowe. Lowe vertrok jaren geleden bij Mercedes, maar hij volgt de huidige situatie nog op de voet. In de podcast 'James Allen On F1' bespreekt Lowe de transfer van Hamilton: "Ik kan het niet voorspellen, maar ik zou wel zeggen dat de overstap naar Ferrari motiverend werkt. Ik denk dat iedereen in zijn loopbaan wel eens bij Ferrari wil hebben gewerkt. Mij is dat nooit gelukt, maar ik wilde ook niet onder die druk staan. Ik heb een keer een rode broek aangehad toen Marlboro erop stond toen ze een sponsor van McLaren waren."