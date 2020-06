Helmut Marko: "Max Verstappen gaat niet harder van dat geschreeuw op de tribunes"

Volgende week is de eerste Grand Prix van het seizoen 2020 sinds het uitbreken van het coronavirus. Op de Red Bull Ring hebben ze een behoorlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit soepel en veilig verloopt. Helmut Marko is ervan overtuigd dat dit zal lukken.

Marko ziet de openingsrace voor de Formule 1 op het thuiscircuit van Red Bull als een kans om te laten zien hoe goed hun organisatie is. "Ik ben blij dat we het hier kunnen doen, want dan kunnen we de rest van dit seizoen een voorbeeld zijn voor alle andere circuits", zei hij tegen Kleine Zeitung.

Schreeuwen naar Max

Ook qua prestaties op de baan is de adviseur van Red Bull Racing positief. Dat er niet duizenden Nederlanders aanwezig zijn om Max Verstappen aan te moedigen, verandert daar niets aan. "Max rijdt altijd op de limiet. Van dat geschreeuw op de tribunes gaat hij niet sneller."

De snelheid is geheel afhankelijk van de auto en op dat vlak laat het team niets aan het toeval over. "We hebben de afgelopen weken 24 uur per dag aan de auto gewerkt. Ik denk dat we alle zwakke punten hebben weggenomen."