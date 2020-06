Red Bull Racing was gisteren het laatste team dat in actie kwam ter voorbereiding op de Grand Prix in Oostenrijk. De thuisrace van Red Bull is tevens de seizoensstart van de Formule 1 door het coronavirus dat alles vertraagde.

Alexander Albon zat achter het stuur van de RB16 terwijl het team een filmdag organiseerde op het circuit van Silverstone, de thuisbasis van de Britse Grand Prix.

Albon gaat zijn tweede F1-jaar in 2020 in, nadat hij vorig jaar voor Toro Rosso en Red Bull had gereden en zijn beste resultaat op de vierde plaats behaalde tijdens de Japanse Grand Prix.

Hieronder de video en foto's van de filmdag.