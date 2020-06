Red Bull rijdt met Alex Albon op Silverstone

Vandaag heeft Red Bull Racing een filmdag op het circuit van Silverstone. In navolging van Racing Point en AlphaTauri heeft nu ook het Oostenrijkse team een filmdag om zo alsnog 100 kilometer te rijden met de wagen van 2020 waarmee volgende week het kampioenschap van 2020 wordt gestart tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Ook Mercedes, Renault en Ferrari hebben getest maar dan met de wagens van 2018 op Silverstone, de Red Bull Ring en Mugello.

Hoewel door veel media werd geschreven dat Max Verstappen in de wagen zou zitten, was dit niet het geval. Zoals wij eerder hadden bericht had Max Verstappen in februari op Silverstone zijn filmdag waardoor het nu de beurt was aan Alexander Albon.