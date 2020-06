Ralf Schumacher: "Zou goed kunnen dat twee fabrikanten F1 gaan verlaten"

Ralf Schumacher maakt zich zorgen over de toekomst van de nationale vertegenwoordiging van Duitsland in de Formule 1. Voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone denkt dat de dreigende ondergang van de carrière van Sebastian Vettel verband houdt met het einde van de Formule 1 op het open televisienetwerk in Duitsland na 2020.

Viervoudige wereldkampioen Vettel is de laatste Duitse coureur op de grid en Schumacher denkt niet dat er een toestroom van nieuw talent op komst is. Tegenover DPA vertelde de voormalig F1-coureur: "Wat de ontwikkeling van de jeugd betreft zie ik helemaal geen verbetering. In Duitsland wordt het al geruime tijd verwaarloosd. Ik zie ook het risico dat één of twee fabrikanten afscheid zullen nemen vanwege de tijd waarin we nu leven."

Maar hij zei ook dat de interesse in Formule 1 binnen bepaalde landen de neiging heeft op en neer te gaan. "Het zou niet de eerste sport zijn die een tijdje moeilijk heeft, dat is de tijd waarin we nu leven", aldus de voormalige coureur van Williams en Toyota.

7 Duitse F1-coureurs

In 2010 waren er zeven Duitse coureurs op de grid. Schumacher zei dat dit kwam door de zakelijke steun in het land. Dat is nu niet het geval en dat komt door de zwaardere tijden die de Formule 1 nu moet doorstaan.

"De bedrijven in Duitsland hebben het makkelijk gemaakt. Als een raad van bestuur moet kiezen tussen het ontslaan van mensen of het investeren in een Formule 1-project, is de keus makkelijk gemaakt."