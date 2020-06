Romain Grosjean wil Ricciardo opvolgen: "Stoeltje bij Renault erg aantrekkelijk"

Romain Grosjean hoopt dit jaar weer grote stappen vooruit te kunnen maken met Haas. Zeker de komende jaren verwacht hij meer van het team als het budgetplafond wordt vastgesteld. Hij is ook verrast door de vroege transfers van een aantal coureurs zoals Vettel, Sainz en Ricciardo.

Gevraagd naar zijn mening over de transfers van de genoemde coureurs zegt Grosjean verrast te zijn. "De grote verrasing was Sebastian. Daar waar keuzes werden gemaakt, had ik waarschijnlijk een andere keus gemaakt. Maar het was leuk om naar te kijken."

Interesse in terugkeer bij Renault

Het gesprek met ESPN gaat verder en dan blijkt dat Grosjean interesse heeft om terug te keren naar Renault, het team waar hij twee keer eerder voor reed: "Carlos Sainz gaat naar Ferrari, wat Ricciardo een mooie kans gaf om zich bij McLaren aan te sluiten. Dat stoeltje bij Renault is erg aantrekkelijk moet ik toegeven."

"Maar nogmaals, met het budgetlimiet hopen we dat meer teams goed kunnen presteren. Ik denk dat Racing Point een heel goed voorbeeld is van wat we bij wintertesten hebben gezien. Ze lijken geweldig werk te hebben gedaan met Mercedes. Er zullen goede teams zijn om in de toekomst naar uit te kijken", besluit Grosjean.

Toekomst van Grosjean

Dat Grosjean om zich heen kijkt voor de toekomst is niet vreemd te noemen. De 34-jarige coureur heeft in teambaas Guenther Steiner geen fan gevonden van zijn rijkwaliteiten en het is algemeen bekend dat de loyaliteit van teameigenaar Gene Haas hem in het stoeltje houdt.

Daarbij komt ook dat Haas aangegeven heeft later dit jaar te zullen beslissen of het door wil gaan in de Formule 1. Vanwege de financiële problemen, mede door de coronacrisis is het mogelijk dat het Amerikaanse team coureurs moet contracteren die veel geld meebrengen.