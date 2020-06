McLaren-baas: "Ferrari is geen gelukkig team in 2020"

Volgens Zak Brown zal een ongelukkige interne sfeer het seizoen 2020 van Ferrari beïnvloeden. McLaren-supremo Brown zal zijn coureur Carlos Sainz voor 2021 verliezen aan het Italiaanse team doordat Ferrari hem heeft gecontracteerd als opvolger van de vertrekkende Sebastian Vettel. De Duitser rijdt echter wel in 2020 voor het team uit Maranello.

In gesprek met Corriere della Sera zegt Brown over Ferrari: "Ik betwijfel of er dit jaar een geweldige sfeer zal zijn in de Ferrari-garage. Het lijkt op dit moment geen gelukkig team. Ik denk dat wat we vorig jaar in Brazilië hebben gezien een voorproefje zal zijn van wat we dit jaar zullen zien", voegde hij eraan toe, verwijzend naar de botsing op het circuit tussen Vettel en Charles Leclerc.

Ferrari bedankt Leclerc maar niet Vettel

Volgens de krant Bild is de relatie tussen Vettel en Ferrari nog meer bekoeld. Ferrari-teambaas Binotto bedankte Charles Leclerc publiekelijk voor zijn salarisvermindering van 25 procent in 2020. De Duitser werd niet genoemd en dus ook niet bedankt, maar zou eveneens dezelfde salarisvermindering hebben geaccepteerd.

Zak Brown denkt dat de Duitse coureur eind 2020 stopt met de Formule 1. "Hij lijkt geen kans te maken bij Mercedes of Red Bull Racing, dus het beste dat hij kan kiezen is Renault. Zal Seb naar een team willen dat waarschijnlijk geen races wint in 2021? Ik denk niet dat hij dat wil doen, tenzij hij weer naar een team wil om de boel op te bouwen, maar daar zie ik hem niet voor aan. Ik denk dat hij zal besluiten om te stoppen."