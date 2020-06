Toto Wolff koopt aandelen van Williams

Toto Wolff begeeft zich flink op de aandelenmarkt in de Formule 1 en alles wat daar omheen hangt. Hij is aandeelhouder van het Mercedes Formule 1-team waar hij teambaas is, kocht eerder dit jaar aandelen Aston Martin, dat volgend jaar officieel haar eigen Formule 1-team heeft (nu Racing Point) en was in het verleden aandeelhouder bij Williams.

Vandaag is bekend geworden dat Wolff opnieuw aandelen heeft gekocht van het noodlijdende Williams. De Oostenrijker blijkt 5 procent aandelen te hebben overgenomen, zo maakte Peter Windsor bekend op Twitter: "Goed om te zien dat Mercedes-teambaas Toto Wolff gisteren 5 procent aandelen van Williams heeft gekocht. Dit kan de goede kant opgaan voor het team, eindelijk, na een lange tijd..."

"De 5 procent aandelen van Toto in Williams is om ervoor te zorgen dat hij straks het eerste recht heeft om het hele team over te nemen als dat nodig is. Het is zijn eerste prioriteit in het belang voor de toekomst. Denk ervan wat je wilt."

Hiermee ontpopt Wolff zich in feite tot een nieuwe Ecclestone, die ook overal zijn invloeden had. Wolff heeft eerder ooit aangegeven de Brit te willen opvolgen, maar die positie ging toen naar Chase Carey.