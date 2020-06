Red Bull verbetert RB16 van Max Verstappen voor Oostenrijk

Red Bull Racing komt over een maand tijdens de seizoenstart van de F1 in Oostenrijk met een verbeterde versie van de RB16. Met de nieuwe versie zullen Max Verstappen en Alex Albon aan de start verschijnen, zo meldt Helmut Marko. Ook de Honda-motor krijgt updates voor de Oostenrijkse Grand Prix, die in 2018 en 2019 door Max Verstappen werd gewonnen.

Mercedes nooit sterk

Helmut Marko hoopt dat Verstappen zijn derde zege op rij in Spielberg kan scoren, zo vertelt hij in een interview met RTL: "Dat geeft ons natuurlijk veel zelfvertrouwen. Mercedes is hier nooit sterk geweest, ze hebben altijd problemen gehad. We weten niet wat de verhoudingen zijn. We weten dat de wintertests bedrieglijk en vermomd zijn. We komen hier met versies van de auto die nog nooit zijn geprobeerd."

Honda neemt ook updates mee

Er zijn niet alleen verbeteringen aangebracht aan de RB16, ook in Japan hebben ze niet stilgezeten "De ontwikkeling van Honda is doorgegaan", zegt Marko, die denkt dat Red Bull ook motorvoordeel heeft met de twee Grands Prix op de Red Bull Ring. "De Honda-motor is ook beter op grotere hoogten. Maar we weten het niet. We weten alleen dat Ferrari zich niet op het niveau van Mercedes en Red Bull bevond tijdens de wintertests. Maar misschien kunnen ze in de tussentijd een inhaalslag maken."

Aan de adviseur van de Oostenrijkse renstal wordt vervolgens gevraagd of Red Bull aan het begin van het seizoen direct risico's gaat nemen. "Aangezien ik ervan uitga dat de eerste acht weekenden in Europa worden gereden, wat zou genoeg zijn voor een wereldkampioenschap, moet je vanaf de eerste race op scherp staan en het beste eruit halen. De overzeese races zijn nog steeds op groot risico met het coronavirus. Deze races zijn gepland, maar niemand weet of ze daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Daarom willen we vanaf de eerste race compleet in de aanval."

Max Verstappen jongste wereldkampioen ooit

2020 zou het jaar moeten worden waarin Verstappen de jongste wereldkampioen ooit wordt. Marko vertelt dat Red Bull er al lang naar toe werkt. "Maar we hebben keer op keer tegenslagen gehad. We hebben nu een solide motorleverancier met Honda en we hebben geleerd van fouten uit het verleden. Bovendien waren we pas halverwege het seizoen echt competitief. Nu starten we midden in het seizoen en was onze voorbereiding veel beter. Mercedes en Hamilton zijn duidelijk de favorieten, maar we zien onszelf als de eerste en serieuze uitdager."