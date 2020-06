Red Bull Racing moet inkrimpen vanwege budgetlimiet

Al jaren werd erover gesproken maar nu is het eindelijk zover. Vanaf 2021 zal er een budgetlimiet komen in de Formule 1. De bedoeling is dat ieder Formule 1-team zich aan het budget moet houden om het F1-team te laten draaien, waarbij het hoofddoel is om de startgrid dichter bij elkaar te krijgen zodat er meer concurrentie ontstaat.

De salarissen van de coureurs vallen hierbuiten, maar op andere vlakken blijkt er nu toch bespaard te moeten worden. Dat laat Helmut Marko weten, die spreekt over het inkrimpen van het team.

De Oostenrijker vertelde: "We zullen in 2021 het team moeten inkrimpen vanwege het budget van 145 miljoen euro waarmee ieder team moet werken. Er zullen dus personeelsleden zijn waarvan het contract niet wordt verlengd en als het echt nodig is zullen we ook personeel moeten ontslaan. Ik verwacht dat dit ook bij de andere topteams het geval is aangezien deze teams het meeste personeel in dienst hebben."