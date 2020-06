Ralf Schumacher: "Ik praat niet over mijn broer"

Ralf Schumacher zegt dat hij de regel om met de media te praten over de gezondheid van zijn broer niet zal overtreden. Michael Schumacher won een recordaantal van zeven wereldkampioenschappen en 91 Grand Prix-overwinningen, maar er is bijna niets bekend over zijn toestand sinds hij hersenletsel opliep tijdens een ski-crash eind 2013.

Toen hem werd gevraagd naar de toestand van de nu 51-jarige, vertelde jongere broer Ralf aan Kolner Express: "Mijn familie en ik hebben afgesproken niets over dit onderwerp te zeggen."

Zonen van Michael en Ralf op weg naar F1

De naam Schumacher is echter nog steeds een sterke aantrekkingskracht in de Formule 1, met Michael's zoon Mick die nu op weg is naar een potentieel racestoeltje bij Alfa Romeo voor 2021.

De zoon van Ralf Schumacher, David, zit nu in de Formule 3, met de Duitse omroep RTL die onlangs verkondigde 'Schumacher is terug in de Formule 1' toen de 18-jarige voor Racing Point reed in een officiële F1 Esports-race.

"Schumacher terug in de Formule 1 klonk grappig en daar hebben we allemaal om gelachen. Ik vind het geweldig amusement en het is niet gemakkelijk voor de jongens die het doen, maar het is nog steeds een spel", zo sloot Schumacher af.