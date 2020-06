Ralf Schumacher: "Frank en Claire Williams moeten de F1 verlaten"

Het F1 team van Williams is niet in staat het tempo van de moderne Formule 1 bij te houden. Dat is de mening van Ralf Schumacher, die tot 2004 zes Grand Prix won voor het Britse team. De Duitser en broer van Michael Schumacher werd door Speed ​​Week gevraagd commentaar te geven op het nieuws dat Williams momenteel te koop is.

Frank en Claire Williams ongeschikt

"Het lijkt erop dat noch Frank Williams, noch zijn dochter het team in een moderne stijl hebben kunnen leiden", aldus Schumacher.

Williams eindigde als laatste in 2019 en houdt zich nu vast aan financiële overleving, met Schumacher eraan toevoegend: "Er zijn veel dingen mis met de managementstijl daar. Het pad had daar jaren geleden al moeten worden vrijgemaakt voor jong managementpersoneel. Ik heb dit zelf ervaren, de tijden zijn simpelweg veranderd. Het systeem van Frank Williams ging altijd over het uitoefenen van veel druk van bovenaf."

De 44-jarige Schumacher zegt dat het in Grove gevestigde team kan terugvechten: "Maar alleen als Frank en Claire zich volledig terugtrekken en er een goede investeerder aan boord komt. Ik vind het nog steeds een geweldig raceteam en met de juiste partners en geld zou ik meteen meedoen."

Wie koopt het team van Williams?

De meest waarschijnlijke kopers zijn echter Michael Latifi, wiens zoon Nicholas al voor Williams rijdt, en de Russische oligarch Dmitry Mazepin.

"Mazepin staat in de startblokken en is rijker dan Latifi en Stroll. Tot nu toe heeft hij elk team voor zijn zoon gekocht, vanaf de Formule 3. Ik kan dat niet bekritiseren, want ik ben blij dat er mensen zijn die van onze sport houden en zoveel geld willen investeren, ook al is het voor hun kinderen", zo besluit Ralf Schumacher.