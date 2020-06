Williams komt met andere kleurstelling naar seizoensopener

Williams had het al zwaar voor de coronacrisis, maar verkeerd nu in zware financiële problemen. Het sponsorcontract met de titelsponsor is opgezegd en er is een grote lening aangevraagd.

Williams heeft toegegeven dat het team te koop kan gaan staan, omdat het financieel niet meer haalbaar is om het team in leven te houden. Maar dat zal niet ten kosten gaan van de geschiedenis van Williams, maar een kleurstellingverandering is een optie. "Dit (de verkoop) betekent zeker niet dat het team zal verdwijnen", vertelde teamvertegenwoordiger Claire Williams, wiens vader Sir Frank het team in 1977 oprichtte, aan Speed Week. "Voor ons gaat het erom de toekomst van het team veilig te stellen en ervoor te zorgen dat we een succesvolle toekomst hebben."

Williams is een team met een grote autosport historie en daar vallen sommigen sponsoren voor. "Williams heeft altijd goed werk geleverd door nieuwe partners aan te trekken en ik denk dat we dat zullen blijven doen. Dit is een geweldig merk en een geweldig team en we zijn op een heel spannende reis."

De ex-titelsponsor van Williams had een rode vloed als toevoeging op de bolide van 2020, maar door het wegvallen van de sponsor komt het team met een andere kleurstelling. “We zullen onze nieuwe kleurstelling onthullen voordat we het circuit opgaan.”

Over de verkoop van Williams, wilde de dochter van Sir Frank Williams niets kwijt. "Het is te vroeg om daarover te speculeren, maar ik denk dat de familie Williams zeker zou willen dat de naam Williams in de Formule 1 blijft."