Haas F1 Team niet in de markt voor 'te dure' Valtteri Bottas

Haas F1 Team gaat zich niet mengen in de strijd om de handtekening van Valtteri Bottas. De Fin heeft een aflopend contract bij Mercedes en zijn manager heeft reeds contact gezocht met zowel Red Bull Racing als Renault om een beeld te krijgen van de markt. Bij Haas F1 Team zijn beide stoeltjes voor 2021 nog vacant, maar de Amerikaanse renstal is niet in de markt voor Bottas.

Voor de Fin geldt min of meer hetzelfde als voor Sebastian Vettel, waarvan Haas F1-teambaas Günther Steiner eerder al aangaf geen poging te ondernemen om hem binnen te hengelen. Nu zegt hij op C More: "Ik denk gewoon niet dat Valtteri of Sebastian geïnteresseerd is in een zitje bij een team in de middenmoot. Ik ga niet met ze praten, we kunnen het ons toch niet veroorloven om een van hen aan te trekken. Dat is een ander probleem, ze krijgen zoveel betaald dat ze voor ons simpelweg onbetaalbaar zijn."

Haas F1 Team heeft wel andere dingen aan het hoofd dan de line-up voor volgend jaar, geeft Steiner aan. "Ik zal niet zeggen dat we vechten om te overleven, maar het is wel belangrijk dat het seizoen zo snel mogelijk van start gaat. Welke coureurs in 2021 voor ons racen is even van ondergeschikt belang. Laten we eerst het seizoen op gang brengen en kijken waar we staan. Als we in juli kunnen beginnen, gaat de tijd al dringen. Silly season start meestal in de zomer en dat is het in juli. Die stoelendans staat dus ook bij ons voor de deur, maar eerst richten we ons op het racen."

Renault

Bottas lijkt ook bij het team van Renault niet de belangrijkste gegadigde voor de plek die Daniel Ricciardo achterlaat. Oud-coureur en landgenoot JJ Lehto zegt in Iltalehti over de Fin: "Valtteri heeft altijd eenjarige contracten gehad. Dat is toch een indicatie dat men nooit het volledige vertrouwen en geloof in hem heeft gehad. Met het ingekorte seizoen 2020 en dezelfde auto's in 2021 voor de boeg zullen resultaten nu minder een rol spelen. Ik hoop dat Valtteri een goed jaar achter de onderhandelingstafel meemaakt."

Lehto vervolgt: "Valtteri heeft zich nuttig gemaakt bij Mercedes. Hij is een goede tweede man die in staat is races te winnen, het team aan de constructeurstitel te helpen en iemand als Lewis Hamilton uit te dagen. Fernando Alonso is een politiek en moeilijk persoon, maar wel iemand die twee keer het kampioenschap won namens Renault. Valtteri is een Mercedes-rijder zonder titels achter zijn naam. Dan is de keuze voor Renault snel gemaakt, denk ik."