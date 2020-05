Haas F1 Team gaat het niet eens proberen bij Sebastian Vettel

De toekomst van Sebastian Vettel ligt in elk geval niet bij Haas F1 Team. De Duitser vertrekt na dit seizoen bij Ferrari en is dus transfervrij, maar Haas F1-teambaas Günther Steiner gaat niet eens een poging ondernemen om de viervoudig wereldkampioen binnen te hengelen. Hij weet ook wel dat Vettel niet te porren is voor een avontuur bij de Amerikaanse renstal.

Steiner vertelde aan Sky Sports F1: "We kunnen het ons niet veroorloven om iemand van het kaliber Vettel aan te trekken. Bovendien denk ik dat hij als viervoudig kampioen geen trek heeft in een verblijf bij een team in de middenmoot. Als je een succesvolle carrière hebt, wil je niet te grote risico's nemen. Ik heb een goede relatie met Sebastian, maar ik heb hem geen stoeltje aangeboden en ga dat ook niet doen. Dat laat ik over aan iemand met veel diepere zakken dan wij."

Haas F1 Team heeft nog geen coureurs bevestigd voor 2021. De Amerikaanse renstal maakt nu nog gebruik van de diensten van Kevin Magnussen en Romain Grosjean. Vooralsnog spitsen de geruchten zich meer toe op de toekomst van het team dan op de line-up. Eigenaar Gene Haas zou overwegen om de stekker uit het Formule 1-project te trekken als de prestaties dit jaar niet verbeteren.