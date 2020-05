Naam Williams kan verloren gaan bij verkoop van het team

De naam Williams kan verdwijnen uit de Formule 1 door de beslissing van het team om zichzelf te koop te zetten. Als een eventuele nieuwe eigenaar geen waarde hecht aan de naam die de renstal al decennia draagt en wil breken met het verleden, dan kan het zomaar zo zijn dat het team onder een andere naam verder gaat. Hoe jammer de familie Williams dat ook vindt.

Claire Williams vertrouwde RaceFans.net toe: "Het is te vroeg voor hypotheses over hoe het team gaat heten bij een mogelijke verkoop. De familie Williams zou de naam Williams graag in de Formule 1 blijven zien. Deze stap betekent ook niet dat het team niet nog tot in de lengte der dagen in de Formule 1 kan blijven racen. Dit is juist bedoeld om de toekomst veilig te stellen en een succesvolle toekomst tegemoet te gaan door middel van investeringen die binnenkomen."

De coronapandemie is niet het enige dat ten grondslag lag aan deze beslissing, legt Claire Williams uit. "Er is niet één bepaalde factor die doorslaggevend was. We hebben de voorbije maanden stappen ondernomen om te zorgen dat de financiële en daardoor ook competitieve positie van Williams zo solide mogelijk blijft. Dit is een volgende stap in dat proces. Daar is niet één aanleiding bepalend in geweest, het was een combinatie van factoren."

Frank Williams

Oprichter en naamgever Frank Williams moet nu wellicht met lede ogen aanzien hoe zijn levenswerk in handen van een buitenstaander valt. Claire Williams: "Frank heeft zich altijd bekommerd om het team, de zaak en de mensen. Dat doen we nu ook. Daarnaast wil Frank altijd zo competitief mogelijk zijn. Dat is ook een belangrijke reden dat we investeringen binnen willen harken, met het oog op de nieuwe reglementen voor 2021 en 2022 komen we daardoor in een betere uitgangspositie. En dat is uiteindelijk het enige dat telt."