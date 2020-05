Daniel Ricciardo sprak met Ferrari over stoeltje voor 2021

Renault-coureur Daniel Ricciardo heeft gesprekken gevoerd met Ferrari over een racestoeltje voor volgend jaar. Dat onthulde de Australiër in een interview op CNN. De keuze van de Scuderia viel uiteindelijk op Carlos Sainz als vervanger van de na dit seizoen vertrekkende Sebastian Vettel. Daarop koos Ricciardo eieren voor zijn geld en tekende voor 2021 bij McLaren.

De Australiër verklaarde aan CNN: "De eerste gesprekken met Ferrari dateren alweer van een paar jaar geleden, maar we hebben altijd contact gehouden en ook nu weer gepraat over de mogelijkheid om samen te werken. Dat kan ik niet ontkennen. Het moge echter duidelijk zijn dat die gesprekken nooit vruchten hebben afgeworpen."

Ricciardo zegt de keuze voor Sainz wel te snappen. "Ik zie wel hoe Carlos past binnen het team van Ferrari. Ik vraag me dan ook niet vertwijfeld af waarom ze niet voor mij gekozen hebben. Carlos heeft in 2019 gewoon sterk gepresteerd. Hij was in trek - hot property - en ik denk dat hij een goede match vormt voor het huidige Ferrari."