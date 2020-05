Ocon: "Promotie Max Verstappen was moeilijk te verkroppen"

Het nieuws dat Max Verstappen na 2014 de sprong van de Formule 3 naar de Formule 1 zou wagen, viel Esteban Ocon destijds erg zwaar. De huidige Renault-coureur was dat jaar de rivaal van Verstappen geweest in de Formule 3. Sterker nog, hij had de Nederlander verslagen. Toch ging de meeste aandacht uit het Verstappen, terwijl Ocon ondanks een titel moest knokken voor het vervolg van zijn loopbaan.

Dat was absoluut even slikken, bekent de Fransman in een column voor Formula1.com. Ocon: "Ik won de Formule 3-titel, maar Max had al een contract om in de Formule 1 te gaan racen op zak. Dat was een lastig moment voor mij. Max heeft het goed gedaan en verdient de waardering, maar ik vond het maar moeilijk te verkroppen. Hij was als derde geëindigd in het kampioenschap. Ik was kampioen, maar had nog nergens onderdak gevonden voor het volgende jaar."

"Ik deed een paar tests in de GP2, maar dat mondde nergens in uit. Het opleidingsprogramma van Lotus had toen problemen en ik kon geen kant op, dat waren zeker moeilijke momenten. Maar dat heb ik als motivatie gebruikt. Ik wist dat ik hard moest blijven werken en in de top van de opstapklasses moest blijven eindigen om de Formule 1 te bereiken. Dat was mijn ultieme doel. Niet zozeer om het weer tegen Max op te nemen, maar om me bij hem te voegen."

2020

Dat was toen, inmiddels zijn we zes jaar verder. Ocon keert dit seizoen terug op de Formule 1-grid na een seizoen aan de zijlijn bij Mercedes. De Fransman heeft er zin in om weer te racen. Hopelijk krijgt hij daar vanaf 5 juli de gelegenheid toe, de Formule 1 wil het seizoen 2020 in Oostenrijk laten beginnen. Ocon: "Ik kan niet wachten om weer te racen. Tot het zover is hoop ik dat iedereen gezond en veilig blijft."