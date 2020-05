'Valtteri Bottas voelt nattigheid, manager praat met Renault'

Valtteri Bottas is opeens niet meer zo zeker van zijn positie binnen het team van Mercedes. Doordat Sebastian Vettel na dit jaar transfervrij is, moet de Duitse renstal belangrijke afwegingen maken. Kiezen ze voor continuïteit en stabiliteit met de betrouwbare Bottas als adjudant van Hamilton of waagt Mercedes de gok met Vettel aan de zijde van zesvoudig wereldkampioen?

Bottas wacht niet passief het antwoord af en probeert alvast andere opties in kaart te brengen. Een van de mogelijkheden is Renault, waar na dit jaar een opening ontstaat doordat Daniel Ricciardo naar McLaren verhuist. Motorsport-Total.com bericht dat Didier Coton, de manager van Bottas, ergens in de afgelopen week een verkennend gesprek heeft gevoerd met Renault-teambaas Cyril Abiteboul.

De Fin zou zeker een optie zijn, mocht Mercedes voor 2021 in zee gaan met Vettel. Bottas heeft echter geduchte concurrentie. Niemand minder dan Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen en voormalig Renault-coureur, is al veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer bij Renault. Als de deur naar de Franse renstal in het slot valt en Mercedes kiest voor een koningskoppel met Vettel naast Hamilton, waar moet Bottas dan heen?

Opties op een rijtje

Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso zijn geen optie, aangezien de Fin niet tot de groep Red Bull-rijders behoort. Ferrari, Racing Point/Aston Martin en McLaren hebben hun line-up voor volgend jaar al rond. Blijven over Haas F1 Team, Alfa Romeo en Williams. Haas F1 Team kan hem overwegen als vervanger van Romain Grosjean en bij Alfa Romeo komt hij wellicht in beeld zodra Kimi Raikkonen besluit om te stoppen.

Het meest logische zou een 'degradatie' naar Williams, een van de klantenteams van Mercedes, zijn. Bottas heeft eerder voor de Britse renstal gereden en in Grove heeft men wel een zwak voor de Fin. Probleem is alleen wat Williams dan met de huidige line-up doet. Nicholas Latifi zorgt voor het broodnodige geld en George Russell geldt als groot talent waarvan het zonde zou zijn als hij op de reservebank belandt.

Kortom, het is verstandig dat de manager van Bottas alvast aanpapt met Renault. De Franse renstal is de meest geschikte optie om zijn Formule 1-carriere voort te zetten, als Mercedes besluit om afscheid van hem te nemen. Moederbedrijf Daimler zou in elk geval Vettel naar voren geschoven hebben voor een zitje voor 2021. Vanwege die Duitse sentimenten kan Bottas niet anders dan zich alvast oriënteren op de markt.