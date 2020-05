Betere auto moet Lance Stroll in staat stellen uit te blinken

Het team van Racing Point is overtuigd van de groeipotentie van coureur Lance Stroll. De jonge Canadees heeft de voorbije seizoenen geen onuitwisbare indruk achtergelaten, maar met de RP02 moet hij in staat worden geacht om (vaker) uit te blinken. De 'roze Mercedes' was tijdens de wintertests op Barcelona in elk geval snel en dat is vaak een goed voorteken voor de rest van het seizoen.

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer voorziet dan ook betere resultaten voor Lance Stroll in 2020. Vorig jaar scoorde hij 21 punten terwijl teamgenoot Sergio Perez 52 punten verzamelde. Szafnauer vertelde op Radio Canada: "Als je snel bent op het circuit van Barcelona, betekent dat vaak dat je vrijwel overal snel bent. Zolang we Lance een goede auto geven, kan hij zijn vaardigheden verbeteren en een nog betere coureur worden."

"Het ziet er inderdaad naar uit dat we voor komend seizoen een sterk pakket hebben samengesteld. Dat zal het voor ons makkelijker maken in de kwalificaties. En met een betere positie op de grid zal Lance vaker strijden om top tien-klasseringen. Hij heeft aangetoond dat hij dan goede races neer kan zetten. Als je achteraan het veld moet starten, kom je eerder in de knel en de problemen. Daar zal Lance dit seizoen en volgend jaar, wanneer we met min of meer dezelfde wagen zullen rijden, geen last van hebben."

2021

Over zijn stoeltje bij Racing Point hoeft Lance Stroll zich sowieso geen zorgen te maken. Vader Lawrence Stroll is eigenaar van het team en doopt de renstal voor 2021 om tot Aston Martin F1 Team. Het is niet verrassend dat Lance Stroll ook dan onderdeel van de line-up zal uitmaken. Szafnauer bevestigt: "Onze huidige twee coureurs kunnen goed met elkaar opschieten en ze liggen beiden contractueel vast voor zowel 2020 als 2021."

Daar verandert het feit dat een topcoureur als Sebastian Vettel transfervrij is niets aan. "Het klopt dat er coureurs beschikbaar zijn die Grands Prix of zelfs wereldtitels gewonnen hebben. Dat is interessant, maar we geven er de voorkeur aan om het maximale uit de rijders die we hebben te halen. Als we hen van het juiste materiaal voorzien, kunnen ook zij races en misschien zelfs kampioenschappen winnen", aldus Szafnauer.