'Liberty Media bereid mee te betalen aan comeback Alonso'

Formule 1-eigenaar Liberty Media is volgens de Spaanse krant Marca bereid om de terugkeer van Fernando Alonso mede te financieren. De Spanjaard zou met Renault in gesprek zijn over een rentree in 2021. Groot struikelblok in de onderhandelingen vormen de salariseisen van de tweevoudig wereldkampioen, maar daar is mogelijk wat op gevonden.

Liberty Media zal een deel van de loonkosten voor Alonso voor zijn rekening nemen. Het Amerikaanse mediabedrijf denkt ongetwijfeld dat de comeback van de 38-jarige Spanjaard de nodige publiciteit zal genereren. Hoe meer aandacht voor de koningsklasse van de autosport, des te beter het is voor de sponsors, partners en aandeelhouders van de Formule 1.

Alonso moet bij Renault het gat opvullen dat Daniel Ricciardo achterlaat. De Australiër verruilt de Franse renstal na dit jaar voor McLaren, waar hij het vrijkomende zitje van de naar Ferrari verkassende Carlos Sainz zal bemannen. De stoelendans in de Formule 1 is deze week in een stroomversnelling geraakt, met ook Sebastian Vettel als een van de hoofdrolspelers.

De viervoudig wereldkampioen lijkt zich blind te staren op een mogelijke opening bij Mercedes en heeft geen zin om Renault naar de top te loodsen. Alonso zou het wel zien zitten om weer bij zijn oude werkgever aan de slag te gaan. De Spanjaard, die sinds eind 2018 niet meer actief is in de Formule 1, veroverde in 2005 en 2006 zijn twee wereldtitels met Renault.