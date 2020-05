Vettel kan terugkeer bij Red Bull Racing op zijn buik schrijven

De toekomst van Sebastian Vettel ligt niet bij Red Bull Racing. Dat blijkt wel uit de woorden van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko. Vettel vierde de grootste successen uit zijn Formule 1-loopbaan bij Red Bull Racing; van 2010 tot en met 2013 veroverde de Duitser vier opeenvolgende wereldtitels met de Oostenrijkse renstal.

Vettel kan een terugkeer echter op zijn buik schrijven, nu de Duitser besloten heeft om zijn aflopende contract bij Ferrari niet te verlengen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner drukte eventuele hoop op een hernieuwde samenwerking met Vettel op Sky Sports F1 de kop in. "Het is ontzettend onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. We hebben een langdurige overeenkomst met Max Verstappen en Alexander Albon levert goed werk."

Horner legt uit dat hij geen fan is van het idee om twee sterren tegelijkertijd in zijn team te plaatsen. Hij vervolgt: "We hebben nu een goede dynamiek binnen het team en de ervaring leert dat twee alfa-mannetjes bij dezelfde renstal niet werkt. Sebastian is nog altijd een zeer competitieve Grand Prix-coureur en het is niet bevorderlijk om twee alfa-mannetjes aan elkaar te koppelen. We hebben nu een line-up die goed werkt voor ons."

Marko stelt tegenover Autosport dat er ook een andere reden ten grondslag ligt aan het feit dat Red Bull geen interesse in Vettel heeft, namelijk een van financiële aard. "We hebben het er financieel niet voor over om twee sterren aan boord te hebben, bovendien kunnen we het ons niet veroorloven. Wat Ferrari voor Sebastian over had is mijlenver verwijderd van wat wij Alexander Albon betalen. We hebben altijd contact gehouden met Vettel, maar hij begrijpt ook dat onze situatie met Max Verstappen als onze eerste coureur vaststaat", aldus Marko.