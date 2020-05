Ecclestone ziet Vettel het liefst naar team in opbouw gaan

Bernie Ecclestone hoopt dat Sebastian Vettel ervoor kiest om door te gaan in de Formule 1, en dan het liefst bij een team in opbouw. De Duitser is in de ogen van de voormalige commerciële baas van de Formule 1 uitermate geschikt om een renstal bij de hand te nemen. Vettel heeft dat volgens Ecclestone immers al eerder gedaan. "In het begin bij Red Bull Racing."

De combinatie Vettel-Red Bull Racing was van 2010 tot en met 2013 de sterkste in de Formule 1 en goed voor vier wereldtitels. In 2015 ging de Duitser naar Ferrari om zijn droom om de Scuderia aan nieuwe successen te helpen na te jagen. Het mocht niet zo zijn, Vettel kwam bij de Italiaanse renstal niet verder dan twee tweede plaatsen in het kampioenschap.

Ecclestone raadt zijn vriend in Bild aan om het nu over een andere boeg te gooien. "Hij moet naar een team in opbouw. Het is goed voor hem om iets compleet nieuws te doen. Ik heb oprecht geen idee of hij dat zou willen doen, maar om eerlijk te zijn zie ik Vettel dus liever niet naar een 'supertopteam' gaan. Ik zie hem liever samen met anderen proberen een team op te bouwen."

De mogelijkheden zijn wat dat betreft wel beperkt. Vettel zou dan namelijk alleen bij Racing Point (vanaf volgend jaar Aston Martin, red.) en Renault terecht kunnen. Bij Racing Point/Aston Martin zal Sergio Perez dan ondanks een doorlopend contract moeten wijken, aangezien Lance Stroll de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll is. Bij Renault ontstaat waarschijnlijk wel een opening, omdat Daniel Ricciardo naar McLaren lijkt te verhuizen.

Ferrari

Ondertussen kijken ze bij Ferrari naar teambaas Mattia Binotto om een geschikte opvolger voor Vettel aan te trekken. Ecclestone heeft geen hoge pet van de Italiaan op. Althans, niet in zijn huidige functie. In Il Giornale zegt de Brit: "Ik heb nooit slecht gesproken over Mattia. Hij is een super engineer en hij weet alles over Ferrari. Maar een engineer zijn is iets anders dan teambaas zijn. Een manager moet meedogenloos zijn om zijn doelen te verwezenlijken. Mattia is eerder een gevoelig mens en een zachtaardig persoon."

Ecclestone schuift Flavio Briatore naar voren als ideale teambaas voor Ferrari. "Ik ben altijd van mening geweest dat Flavio de ideale persoon is om Ferrari te leiden. Als Flavio bij een ander team iemand ziet die goed is, dan kaapt hij diegene bij dat team weg. Ik weet niet of Mattia dat zou kunnen, iemand van buitenaf halen wat dan ten koste gaat van een van zijn eigen mensen."